這項設備可以快速建置行動檢疫站，目前牙醫師公會全聯會已積極洽商研擬可以推廣到牙醫診所外設置，以免接觸到確診者要休診14天。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情襲捲全球，台灣防疫經驗備受各國肯定，繼口罩外交後，由勤益科大教授翁國亮研發「全外氣引進循環熱交換健康節能系統」在科技部指導下運用其建置行動負壓隔離病房、甚至是檢疫站，不但鏈結國內醫院、診所合作建置隔離病房、檢疫站，連美國、印尼等政府以及越南台商紛紛洽詢欲引進建置社區行動防疫站。

翁國亮有鑑於市售空調系統皆為室內內循環系統，耗能、不環保，且一旦爆發傳染病將成為傳染病溫床，因而研發「全外氣循環熱交換空調系統」運利用建築內外水蒸氣分子壓力差，回收及製造冷能，達到節能及減少廢熱排放，運用該系統可依據環境需求調整正壓或負壓的環境建置行動防疫站、行動隔離病房，可以在短時間內快速建置防疫安全臨床檢疫站，杜絕院內病毒交叉感染風險。

另延伸出建構全民防疫安全保護網的機制，也就是在當爆發社區感染疑慮時，可以村里為區域防疫基礎點，有行動檢疫亭做篩檢站，為健康民眾、輕症民眾以及重症民眾先做分流，必要時可以貨櫃屋方式建置收容輕症的行動方舟，避免大量病患湧入造成院內感染、甚至醫療能量崩毀。

科技部也媒合國內醫院、診所、牙醫師公會全聯會，讓此行動戰疫方案可以快速落實，加速布署社區防疫之用，而「中科智慧機器人自造基地新創加速器」整合產業界並協助尋找資金要成立公司，協助將這項台灣專利發明能夠成為全球防疫做出項貢獻，目前美國有兩州州政府，以及印尼地方政府，泰國及越南台商都積極洽詢盼能引進當地做為社區防疫之用。

(中時 )