彰化縣1名長年在大陸工作擔任台幹的人夫，返台後偷看妻子手機，竟在相簿中赫見光溜溜一絲不掛的妻子裸照，還有妻子路臉與男同事僅下體露鳥的合照。（示意圖）

人妻手機中出現與男子性器官合照，被丈夫發現後提告向妻子和小王求償150萬元，不料人妻辯稱一群人去摩鐵開趴嗨唱，趁同事酒醉昏睡，一時起鬨大夥輪流拍下其裸照與露鳥合照，並未出軌；彰化地院法官認定沒有具體事證證明有通姦事實，判2人免賠。

根據判決書，彰化縣1名在傳產大廠上班的人妻，丈夫則長年在大陸擔任台幹管理2萬名工人；人妻疑似長期空虛寂寞，出軌與廠內男同事發展婚外情。人夫輾轉得知後急忙返台關切。

台幹返家後偷偷查看妻子手機，赫然發現竟有妻子全身光溜溜的裸照，還有一張妻子露臉與疑似小王的男子生殖器官合照，頓時綠光罩頂，更發現手機中有段妻子自言自語的留言，決定將照片、音檔都留作抓姦證據。

人妻在語音留言中提到「怎麼變這樣，一直當他是男友，後來才發現我只是人家的炮友。…算了，不經一事不長一智。我心靈變好空虛，滿足只是當下，離開了汽車旅館，什麼都不是、什麼都沒有，只讓人更空虛、不真實！」

台幹丈夫指自己把妻子當成長年在大陸工作的精神支柱，不料妻子竟背著他出軌，要求2人共同賠償150萬元精神慰撫金。但人妻辯稱當天7、8人聚餐後去摩鐵包廂唱歌，大夥臨時起意捉弄對方，才把他脫光輪流拍照，只是好玩；而裸照是自己回到房間才拍的，根本沒發生什麼事。

法官認為，男同事陷入昏睡，人妻指露出頭頸部，這樣的照片無法證明2人有發生性關係；而自言自語音檔說了什麼都是人妻的自由，原告不能據此憑空臆測，或許可向法院提出離婚訴訟，若要請求侵權損害賠償仍需更具體事證。

(中時 )