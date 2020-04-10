連鎖餐飲集團六角（2732)因新冠肺炎衝擊，歐美、澳洲、東南亞、東北亞各國政府持續發布鎖國、封城，或進入警戒狀況等禁令，造成消費力大減，3月營收2.71億元、年減31.7%，累計前3月營收8.58億元、年減21.71%。

展望第二季，新冠肺炎疫情發展態勢雖不明朗，六角集團旗下品牌展店短期趨緩但未停歇，同時在台灣市場推出「六角振興省錢券」刺激消費，並拉升外送比例，強化品牌知名度，期能藉各項方案組合全力降低疫情衝擊、度過難關。

六角集團展店腳步不停歇，今年「Chatime日出茶太」前兩月淨增加店數已超越去年第一季，面對疫情造成的營運逆風，六角搶占市場並未止步。隨著中國在三月解封後，六角在大陸有八成加盟店已恢復營業，單店營收回到去年同期七到八成。

為了振興市場、刺激消費，六角在台灣市場率業界之先推出「六角振興省錢券」，結合底下九大品牌，超過一百間門市．以「為消費者省荷包」為訴求強力促銷。

秉持企業責任，貫徹「人才是集團最大資產」理念，六角力求不裁員、不減薪，守護集團員工生計並保持疫情過後再度積極擴張實力。六角並宣布集團董事長不支領薪酬到今年底，全體董事不支領2019年董事酬勞，同時部分高階主管主動自請為期一到三個月不領薪酬進修假。

六角2019年度股利維持高配息的政策，配發現金股利8.5元，不因當下為期不明的疫情帶來的營運逆風而有所改變。

(工商 )