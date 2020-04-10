中職11日將進行閉門開幕戰，也是今年世界職棒最先開打的比賽，由去年冠軍隊伍樂天桃猿對上中信兄弟，雙方先發投手已公布，中信兄弟推派出羅傑斯，桃猿則有卡本特迎戰，2名洋投正面對決，也是這兩人在中職首場正式例行賽。

卡本特在官辦熱身賽有3場出賽，其中2場以先發投手出場，總計12局被敲12支安打，自責分率3.00，另外於二軍例行賽對另3隊各出賽一次，其中先發對兄弟僅投2.2局，被敲4支安打、失2分後就退場。

而羅傑斯在官辦熱身賽則有4場出賽都是先發，總計15.1局被敲16支安打，含3發全壘打、共失8分，自責分率4.70。二軍例行賽也對戰過樂天桃猿，當時先發7局被敲8支安打、失2分，送出4次三振。

此外各隊開季26人名單都已公布，樂天桃猿洋將僅登錄卡本特、霸能2人，本土有4名首次登上開幕名單的球員，分別為成晉、江國謙、林逸翔、馮健庭；而中信兄弟洋投也只登錄米蘭達、羅傑斯，許久不在一軍登場的許基宏以及19歲小將江坤宇都在名單內，不過王勝偉因近況不佳，職棒生涯以來首度開季沒在一軍名單內。

樂天桃猿開季名單：

投手：卡本特、霸能、蘇俊璋、陳禹勳、江國謙、林逸翔、王躍霖、黃子鵬、林柏佑

捕手：林泓育、廖健富、劉時豪

內野手：陳俊秀、朱育賢、郭嚴文、馮健庭、陳晨威、林智平、林承飛、郭永維、林立

外野手：余德龍、詹智堯、成晉、藍寅倫

中信兄弟開季名單：

投手：米蘭達、羅傑斯、廖乙忠、官大元、鄭凱文、彭識穎、李振昌、蔡齊哲、謝榮豪、吳俊偉

捕手：黃鈞聲、高宇杰

內野手：蘇緯達、林智勝、王威晨、潘志芳、張志強、許基宏、江坤宇、吳東融、岳東華

外野手：周思齊、陳文杰、張志豪、陳子豪、詹子賢

(中時 )