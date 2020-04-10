新冠肺炎擴散全球，世界各國都在搶醫療物資。國民黨立委李貴敏在立法院總質詢表示，司法院向疫情指揮中心申請近萬片口罩，結果只拿到約10％，何時能夠補足法官與法院第一線人員的需求？衛福部次長何啟功答詢指出，只要是在合理範圍內提出需求，指揮中心都會給。

李貴敏反問，「所以司法院提出的需求有90％是不合理的嗎？」她表示，法官開庭在第一線接觸到民眾，也容易形成防疫破口。在需求不足的情況下，會不會就算法官戴著口罩，但是口罩早就不堪使用以經達不到防護效果？

李貴敏指出，到今天為止台灣人民還沒辦法一天一口罩，我們在口罩外交之餘，能否先把台灣人民照顧好？

行政院長蘇貞昌回應說，口罩是最重要物資，我們很謹慎使用，口罩產能增加後，我們給民眾購買的量也盡量增加，從7天3片到14天9片。不過，國外很多國家是連醫療人員都沒口罩，對於需要口罩國家我們給予幫助，也獲得高度讚賞。

李貴敏又指出，現在各國搶購呼吸器，可是經濟部說台灣沒有呼吸器產能，如果要組呼吸器國家隊，衛福部又還沒給廠商核可。何啟功對此表示，只要廠商來申請，我們就快速核可，目前還沒接到廠商申請。

(中時 )