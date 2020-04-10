Angelababy素顏完妝對比照只有風格不同的感覺，絲毫不覺得素顏哪裡不好。(圖/ 摘自微博@網紅揭秘)

在充滿帥哥美女的演藝圈裡，都會很在意自己的外在，深怕讓粉絲看到狼狽的一面。一般人印象中女藝人總是化濃妝，素顏可能會嚇死人，沒想到有網友整理出9大知名女星素顏完妝對比照，讓其他人看完崩潰，更難過表示要放棄學化妝！

7日網紅揭秘在微博分享一系列女明星們化妝前後的對比照，曬出Angelababy、迪麗熱巴、楊冪、劉亦菲、倪妮等多達9位女明星妝前真面目，沒想到她們素顏和完妝居然沒差多少，讓原PO只能勉強吐槽「化完妝明顯精神啦」；其中Angelababy近期因疫情趨緩已復工，有不少粉絲都期待她重回螢光幕。

大票網友看完女明星們對比照，都感到相當震撼，都認為幾乎沒什麽區別。(圖/ 摘自微博@網紅揭秘)

大票網友看完女明星們對比照，都感到相當震撼，紛紛驚呼「感覺女明星素顏都比我們普通人化妝好看」、「我懂了，我學化妝也沒用，人化妝好看是因為本來就好看」、「化不化沒區別，美女就是美女」、「其實都非常漂亮」、「我覺得好像沒什麽變化啊」。

(中時電子報)