「蛇姬」林采緹有精緻五官和性感身材，是一代宅男女神，2018年初她和男友胡睿兒雙喜臨門，7月兩人兒子誕生，沒想到在兩人升格爸媽前一個月，胡睿兒竟鬧出夜店撿屍風波，重挫兩人感情，林采緹承認已在近日簽字離婚。最近她上節目透露，她起初得知遭背叛後就覺得天崩地裂，最讓她不能忍受的是胡睿兒後來私下還將撿屍案拿來開玩笑，一點都不覺得自己有錯，才讓她心死決定離婚。

胡睿兒2年前捲入夜店性侵案，但胡睿兒不認，解釋兩人是一夜情，而且沒真正發生關係，去年2月法院依乘機性交罪判處胡睿兒有期徒刑二年，不得緩刑，而林采緹當時挺著孕肚表示力挺老公，「現在的我只想好好把小寶貝生下來，也會陪他一起面對」。

據《ETtoday星光雲》報導，林采緹最近上節目《單身行不行》談過去那段婚姻，她說婚前胡睿兒什麼都好，不僅會跟女生保持關係，去夜店也會帶她去，沒想到他會在她懷孕時出軌，林采緹承認當時故作堅強，私下卻大崩潰，事後胡睿兒還以「沒走出官司低潮」為由不找工作，態度消極，才讓林采緹覺得該醒了。

林采緹更說，兩人之後還是同房，但已無法有親密行為，某天胡睿兒跟朋友提到撿屍案，胡睿兒竟半點羞愧之心都沒有，「用開玩笑的方式來講」，才讓林采緹相當不舒服，最後決定還是分開最好。

(中時電子報)