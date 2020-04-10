連鎖餐飲集團六角（2732）受新冠肺炎疫情延燒全球影響，2020年首季合併營收雙位數「雙降」至8.58億元，創近2年低點。不過，集團旗下品牌首季新展店數超越去年同期，第二季展店步調雖趨緩、但並未停歇，並推出振興省錢券、拉升外送比重抗疫。

為秉持企業責任，貫徹「人才是最大資產」理念，力求不裁員、不減薪，守護集團員工生計、維持積極擴張實力，六角宣布董事長至年底均不支領薪酬，全體董事不支領2019年董事酬勞，部分高階主管主動自請為期1～3個月不領薪酬進修假，力拚度過疫情難關。

六角2020年3月自結合併營收2.71億元，月增9.39％、但年減30.55％，仍創同期次高。累計首季合併營收8.58億元，季減31.89％、年減21.23％，為近2年低點。集團表示，主要由於全球各地陸續祭出封城、鎖國政策防疫，造成消費力大減所知。

不過，六角旗下品牌仍積極展店，主力茶飲品牌年「Chatime日出茶太」前2月淨增店數已超越去年首季。而最先封城的中國大陸在3月陸續解禁後，目前近8成加盟店已恢復營業，單店營收回升至去年同期的7～8成。

展望本季，雖然疫情發展仍不明朗，六角集團旗下品牌展店步調雖趨緩、但並未停歇，並聯合旗下9大品牌、逾百家門市，祭出價值4.5億元的「六角振興省錢券」，同時拉升外送比例，以強化品牌知名度，攜手消費者共度疫情難關。

同時，為維護股東權益，六角董事會日前通過擬配發每股現金股利8.5元，盈餘配發率約87.63％，不因當下疫情帶來的營運逆風而改變。以今（10）日收盤價123.5元計算，現金殖利率達約6.88％。

(時報資訊)