中華航空原本規劃台北（桃園）－宿霧以及台北（桃園）－清邁航線，分別於6月12日和6月23日開航，公司稍早宣布，台北（桃園）－宿霧開航延至10月1日，維持每周6班；台北（桃園）－清邁航線開航延至10月2日，每周4班。

華航表示，相關退改票規定，請旅客多利用華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」（https：／／news.china-airlines.com／emer_area／info.aspx）。

(中時 )

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