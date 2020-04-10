疫情影響 華航開航宿霧、清邁延至10月 16:392020/04/10 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華航空開航宿霧與清邁航線的計畫雙雙延後。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華航空原本規劃台北（桃園）－宿霧以及台北（桃園）－清邁航線，分別於6月12日和6月23日開航，公司稍早宣布，台北（桃園）－宿霧開航延至10月1日，維持每周6班；台北（桃園）－清邁航線開航延至10月2日，每周4班。 華航表示，相關退改票規定，請旅客多利用華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」（https：／／news.china-airlines.com／emer_area／info.aspx）。 (中時 ) #台北 #桃園 #華航 #宿霧 #清邁 也許您會感興趣 推薦閱讀 客艙載貨 下周開放申請 04:102020/04/06 產業．科技 桃園2居家檢疫者燒炭輕生 採檢全屬陰性 15:132020/04/06 社會 2022選桃園市長？傅崐萁給答案 11:562020/04/07 政治 實在太毒 華航3／30紐約回台航班將全機採檢 14:222020/04/07 生活 傳佳詠心 坐擁學區機能豐 04:102020/04/08 產業特刊 SARS新冠謝呂泉都當桃消防局長 9連霸議員讚是桃園福氣 11:002020/04/08 社會 2020世界衛生日 華航諾富特點亮光點愛心 16:242020/04/08 生活 外界憂「最毒航班」華航盼別帶異樣眼光 19:132020/04/08 生活 4月首周旅客人次 年減99％ 04:102020/04/09 財經要聞 獨〉無畏閉店潮！日米其林二星「壽司芳」台北東區開賣 10:422020/04/09 旅遊 生活熱門新聞 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 聯結車熄火卡平交道 遭火車撞上4人受輕傷 - 生活 新冠死亡率為何亞洲人最低？醫揭2關鍵優勢 - 生活 別把病毒帶回家！去超市這樣做 - 生活 北部酒店女公關確診 醫師笑回：這就是人性 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。