法德藥(4191)3月營收1481萬元，年增476.38%，續創歷史新高；首季營收3,987萬元，年增428.65％。

法德藥旗下重磅產品抗思覺失調症用藥富馬酸(口奎)硫平緩釋片(商品名：代思)在採購醫院家數與採購訂單逐月增加下，營收持續穩定成長，3月營收續創歷史新高。法德藥已分別於3月31日及4月1日取得琥珀酸美托洛爾緩釋片(Metoprolol Succinate ER tablets)100mg、200mg以及25mg、50mg兩張美國FDA學名藥藥證，公司正積極進行上市銷售前的各項準備動作，預計很快能夠對公司營收做出貢獻。

富馬酸(口奎)硫平是大陸抗思覺失調症前三大用藥之一，其中緩釋片可減少患者的服藥次數，增加患者的依從性且血藥濃度更加穩定，可替代普通片，近年緩釋片銷售規模在大陸快速成長。富馬酸(口奎)硫平緩釋片目前僅有原廠藥思瑞康與法德藥子公司佛山德芮可製藥的代思取得藥證，公司為市場上唯一國產學名藥，在陸續完成大陸各省級行政區掛網公示後，公立醫療機構採購訂單持續穩定增加。除了持續有新的醫院向公司採購之外，原有客戶亦再下單，市場正在穩定擴大。

(時報資訊)