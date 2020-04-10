宏佳騰(1599)3月營收持續回升，達2.05億元，月增15.13%，也比去年同期增長8.32%，公司表示，3月營收動能來自電動機車Ai-1 Comfort系列開始出貨，加上原本Ai-1 Sport銷售仍佳。

據統計，宏佳騰3月電動機車領牌數突破千輛，與Gogoro是唯二月銷千輛以上的電動機車業者，宏佳騰也穩坐銷售亞軍。宏佳騰今年首季業績逐月上揚，因去年基期頗高，2020年第一季營收5.32億元，比去年同期減少6.42%。

宏佳騰表示，上市短短2個多月的Ai-1 Comfort系列，是宏佳騰智慧電車看準機車市場分眾需求誕生的電動機車，在市場中極具競爭優勢；隨著各縣市政府陸續宣布補助辦法，也讓消費者購買的意願提升。

此外，宏佳騰日前與Goshare共同宣布前進台南，設置Goshare共享機車。據悉，台南的Goshare將以宏佳騰的Ai-1系列為主，預計最快第二季正式營運。宏佳騰表示，希望藉由Goshare便利性與機動性，讓尚未體驗過電動機車的消費者，也有機會跨出第一步，更希望在消費者熟悉產品後，能進一步帶動南部的銷售業績。

根據工研院產科國際所研究顯示，今年台灣電動機車市場預估可達17.6萬輛的領牌數，若以目前約10%的市佔率來看，宏佳騰光是在電動機車銷售上就可望超越1萬台，將比去年明顯成長。

(時報資訊)