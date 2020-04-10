中國醫藥大學師生團隊參加「俄羅斯阿基米德國際發明展」，奪下2金1銀佳績。（中醫大提供／林欣儀台中傳真）

隨著新冠肺炎疫情延燒，室內空間、尤其是人擠人的大眾運輸工具，消毒是否確實備受重視！中國醫藥大學牙醫系師生創新研發「電漿殺菌系統在大眾運輸車廂之應用」結合生活需求，在「俄羅斯阿基米德國際發明展」中大放異彩，不但奪下金牌，還獲得技轉、已導入桃捷車廂。

中國醫大指出，該校國際事務長楊良友、牙醫學院院長傅立志及教授劉沖明帶領的師生團隊，參加第23屆俄羅斯阿基米德國際發明展，共奪下2金1銀佳績，除電漿殺菌系受到評審青睞，另作品「組合式醫療植入物」、「天然珊瑚在可注射骨移植中的應用創新」也分別奪下金牌與銀牌。

這項電漿殺菌系統的應用是劉沖明帶領碩士生蔡昀珊團隊所研發，參賽成員解釋，此作品利用高電場電漿的優異殺菌、除味功能，將電漿殺菌模組放置在軌道交通的電聯車廂出風口與入風口處，其不會影響冷氣循環，又能藉由風道消除乘客們帶來的細菌、異味等問題。

校方指出，這項研究目前已獲得技術轉移，並成功導入桃園機場捷運的車廂內，為台灣防疫工作擔負起第一道的機場防線。

同樣獲得金牌的「組合式醫療植入物」，是以人工骨板合成補骨片，其硬度較骨頭高，且可應用於顱骨缺損等部位的植入物，不但減少醫療材料因切削而造成的浪費、也節省時間。中醫大強調，今年阿基米德國際發明展吸引世界25國、520件作品參賽，堪稱競爭激烈。

(中時 )