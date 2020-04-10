新北市警局考量新冠肺炎疫情嚴峻，規畫民眾網路申請警察刑事紀錄證明（良民證），分流到住家附近的警察分局取件，無需至市警局取件，避免群聚；另交通警察大隊今（10）日首度將計程車駕駛講習地點安排到戶外通風場所，嚴防成為疫情破口。

新北市警局表示，到市警局申辦刑事紀錄證明快速1小時領證雖未暫停，但民眾若是透過網路申辦，可就近到住家鄰近的警分局取件。

此外，交通警察大隊為避免室內群聚，首次將計程車駕駛人講習地點拉到戶外，新北交大表示，講習場所除設有檢疫站及要求授課、講習人全程佩戴口罩外，座椅間隔2公尺以上，人數控制在40到75人以內，防疫規格高標準，如成效良好，原先延期的「計程車駕駛人執業前分區考試」將恢復如期辦理，相關資訊將在交通警察大隊網站公布，並逐一電話連繫。

今天參加講習的小黃運將林先生表示，肯定警方的作法，在因應疫情下仍體諒老百姓的生計，細心規畫戶外講習，保障大家的健康。

(中時 )