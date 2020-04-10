嘉義市電動巴士有四種顏色。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠視察電動巴士。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市政府新購置22輛電動公車預計第一波6月開跑中山幹線，10日首度亮相，外型採英倫風格的懷舊造型，有4種顏色，車廂印有英文「CHIAYI」（嘉義），市長黃敏惠說，電動公車是嘉義市城市美學的一環，與嘉義人共同迎接2021台灣設計展。

黃敏惠表示，響應中央2030年巴士全面電動化的政策，嘉義市22輛電動公車今年分批上路，感謝國光客運公司、國光相關企業公司全力配合，將車身內外塗裝授權嘉義市政府設計，打造屬於嘉義市獨一無二的公車，也感謝在地設計師SMART用心設計。

市府交通處表示，22輛電動公車有12輛中巴、10輛大巴，預計6月有8輛先開跑中山幹線，今年底前接續有忠孝新民幹線、光林我嘉線上路。

電動巴士設計用顏色區分路線，綠色代表中山幹線、紅色為忠孝新民幹線，黃色是台灣好行光林我嘉線，另外，藍色是機動車輛，國光公司承諾電動公車外車體不刊登廣告，以保留設計原貌。

交通處表示，電動公車採低地板設計，提供行動不便者友善的公共運輸服務，且因應疫情，所有電動公車都將加裝空氣清淨殺菌相關設備，即日起4種顏色的電動公車將上路測試系統穩定性，民眾可以先一睹風采。

(中時 )