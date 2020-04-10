龍潭許姓男童9日傍晚騎單車離家迷途，員警調閱監視器畫面協尋。(龍潭警方提供／楊宗灝桃園傳真)

桃園龍潭6歲許姓男童，9日傍晚騎車離家，心急家屬遍尋不著愛孫下落，到龍潭警分局聖亭派出所求助。巡佐劉重言、警員楊文杰調閱路口監視器，發現男童曾出現在聖亭、中豐路口，前往當地找人，發現男童獨自一人坐在單車上哭泣。

男童向警方表示，因離家將近6個小時，滴水未進飢腸轆轆，熱心的員警特地帶小朋友上超商買熱食飲料果腹，暖心舉動讓家屬感激不已。

(中時 )