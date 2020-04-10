6歲童外出迷途 警熱心協尋 16:382020/04/10 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龍潭許姓男童9日晚間離家迷途，員警尋獲特地帶他到超商買熱食果腹。(龍潭警方提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 龍潭許姓男童9日傍晚騎單車離家迷途，員警調閱監視器畫面協尋。(龍潭警方提供／楊宗灝桃園傳真) 桃園龍潭6歲許姓男童，9日傍晚騎車離家，心急家屬遍尋不著愛孫下落，到龍潭警分局聖亭派出所求助。巡佐劉重言、警員楊文杰調閱路口監視器，發現男童曾出現在聖亭、中豐路口，前往當地找人，發現男童獨自一人坐在單車上哭泣。 男童向警方表示，因離家將近6個小時，滴水未進飢腸轆轆，熱心的員警特地帶小朋友上超商買熱食飲料果腹，暖心舉動讓家屬感激不已。 (中時 ) #龍潭警分局 #聖亭派出所 #超商 #果腹 #男童 #離家 #龍潭 #飢腸轆轆 #暖心 也許您會感興趣 推薦閱讀 集中觀察點 暖心不重樣 04:102020/04/06 焦點新聞 慰勞防疫警察辛苦 福智暖心贈營養補給 15:122020/04/06 社會 金山財神廟慈善會暖心捐物資 萬金石19校安心做防疫 13:122020/04/07 生活 警政署長陳家欽至彰化慰問 1舉動讓員警直呼暖心 16:112020/04/07 生活 南部小朋友寄口罩北上 陳時中暖心笑稱：不要寄給我了 15:342020/04/08 生活 日月潭紅茶農超暖心 捐13.2萬包茶包挺醫護 17:422020/04/08 生活 全聯、美廉社 加入口罩預購 04:102020/04/09 產業．科技 高市防疫暖心運動 一棒接一棒 04:102020/04/09 地方新聞 夫婦暖心送消防隊饅頭 打氣為防疫充飽電 16:372020/04/09 社會 西雅圖咖啡 醫護暖心滿額送 04:102020/04/10 產業特刊 社會熱門新聞 人妻和「小王大鵰」合照 綠帽夫怒告求償竟敗訴 - 社會 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 社會 主婦變紅牌酒店女！確診女公關「難言之隱」曝光 隱瞞丈夫情緒崩潰 - 社會 最大盜版楓林網被抄 劇迷起床更崩潰：這3網「自宮」了 - 社會 北市高級酒店女確診 酒客剉咧等恐鬧家庭革命 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。