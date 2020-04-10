已故前行政院長郝柏村今日出殯，安葬在五指山國軍示範公墓特勳區，上午在家祭後軍方循一級上將之禮送別，與郝家親近的台北市議員游淑慧表示，家屬預定8月23日舉辦追思會，家屬並不拒絕府方的褒揚令。

游淑慧指出，今天全部都是採比較低調的方式，家祭完就有軍方一一級上將的儀式引領，然後送到五指山公墓特勳區安葬，郝伯伯的遺願就是，現在是疫情，所以婉謝外界的這個來悼念，那我們會等到8月的時候，或許是823會辦追思會。

至於日前統蔡英文表示頒發褒揚令給郝，游淑慧表示，總統府有直接跟郝龍斌聯繫過，郝龍斌感謝國家的肯定，家屬也不會拒絕此事，可能在八月會有一個追思的活動。

針對促轉會代理主委楊翠認為，威權統治時期涉及違反自由民主憲政秩序不法行為的當事人，是不是應獲得褒揚令應全面納入反省。游淑慧直言，郝柏村不管在武方面，抗共保台，或在文的方面，他訂下全民健保制度，他對得起中華民國。

游淑慧痛批，楊翠唯一跟郝柏村不同的是，他們的政治立場不同，如果因為政治立場不同，就要任意的去這樣子批鬥曾經對國家貢獻一輩子的人，那在台灣這塊土地會讓很多人心寒。

游淑慧指出，連人過世了，都還要再去批鬥，政治也好、意識形態也好，都不應該脫離人性，連一個過世的長輩都還要再去進行鬥爭，現在在新冠疫情的情況之下，「不要讓大家覺得有一些人的人心比病毒還要可怕」。

(中時 )