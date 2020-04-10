東京都的確診例連續3天創新高 16:442020/04/10 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京都10日新冠肺炎確診例達189人，連續3天創新高。(黃菁菁) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京都的新冠肺炎確診例連續3天創新高紀錄，10日單日確診數更達189人。 NHK報導，東京都4月5日的單日確診數為143人，之後6、7日的單日確診數皆為80多人。日本政府發布「緊急事態宣言」的首日、8日東京都的確診數達144人, 9日達181人，10日達189人，連續3天創單日確診數的最高紀錄。 (中時電子報) #確診 #東京都 #單日 #連續3天 #新高紀錄 #新冠肺炎 #疫情 也許您會感興趣 國際熱門新聞 早警告沒聽？美情報機構通報陸疫情 最初時間點曝光 - 時事 梅根心碎 哈利無意久待洛杉磯 - 國際 東京都籲請6大業種暫停營業 - 國際 給譚德塞打氣！聯合國與非洲聯盟 接連挺WHO - 國際 內鬨？白宮批官媒《美國之音》已淪陸外宣機器 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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