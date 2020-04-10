東京都的新冠肺炎確診例連續3天創新高紀錄，10日單日確診數更達189人。

NHK報導，東京都4月5日的單日確診數為143人，之後6、7日的單日確診數皆為80多人。日本政府發布「緊急事態宣言」的首日、8日東京都的確診數達144人, 9日達181人，10日達189人，連續3天創單日確診數的最高紀錄。

(中時電子報)