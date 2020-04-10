台北市大直水岸「最貴海砂屋」，今（10）日終於拆除了！已經42年歷史的四層公寓「翠景新村」，雖然今年初突遇新型冠狀病毒攪局，但全體建物地主相當配合都更規劃進度，順利於3月31日完成搬遷點交，並在今（4月10）日舉行「都更案海砂屋拆除工程祈福典禮」；未來新改建「聖得福大直明水案」，每坪開價將上看190萬元。

看著老家被拆除，原住戶蔡秀金憶起當年「翠景新村」預售價每坪才2.5萬元，雖然在當時也算價格不低的建案，但未來改建為「聖得福大直明水案」，身價將翻漲76倍。

聖得福建設執行長洪正雄分析，台北大直已成為豪宅新聚落，而物以稀為貴，此案還獨有大直水岸第一排（樂群一路至明水路）「三個唯一」奠定地位：「唯一珍藏」僅存的最後一塊可蓋建地！「唯一至高」創最高建築25樓！「唯一親民」最符合現今房型需求，獨家規劃50坪內房型。

洪正雄表示，「一定要讓利！大家放下私利，才能換取更安全的居住品質。」

未來全案可售戶對外銷售的新案，將委由創意家行銷團隊代銷。

創意家行銷董事長王明正表示，「聖得福大直明水案」將在2020年第三季開賣，對於有學者認為疫情可能會隨夏天到來而平息，王明正認為：「從疫情發展至今，房市仍穩定交易，證明民眾對不動產仍有信心；若疫情控制得宜，預估下半年買氣應有機會持續上揚。」

(工商 )