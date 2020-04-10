出磺坑北寮5棟歷史建築修復再利用工程，包含北寮舊辦公室、舊重機具維修庫及4號宿舍、6號宿舍、8號宿舍等5棟歷史建築修復再利用。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府獲文化部補助執行「出磺坑北寮5棟歷史建築修復再利用工程」，盼再造歷史現場。（巫靜婷攝）

16號宿舍開辦「石油知識小學堂」，以繪本說故事及遊戲迷宮問答，將艱澀的石油產業知識變得淺顯易懂。（巫靜婷攝）

16號宿舍開辦「石油知識小學堂」，以繪本說故事及遊戲迷宮問答，將艱澀的石油產業知識變得淺顯易懂。（巫靜婷攝）

苗栗縣公館鄉出磺坑擁有亞洲第一口油井，早期繁華景象被封為「小香港」，隨著油礦產業沒落，往日榮景不再，去年3月文化部核定補助「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，透過產官學合作再造歷史現場，10日舉行出磺坑北寮5棟歷史建築修復再利用工程開工典禮，盼打造苗栗觀光新亮點。

苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫，總經費達1億5850萬元，去年5月由縣府文觀局執行，已陸續完成13項子計畫委託執行，並順利發包北寮5棟歷史建築的修復工程，文資局副局長邱建發指出，此計畫是全國37處專案中，唯一由國營事業與地方、中央政府合作的案子，執行速度也很快。

縣長徐耀昌指出，繼去年中油自編預算完成修復出磺坑北寮舊醫務所及16號宿舍，這次工程再修復北寮舊辦公室、舊重機具維修庫及4、6、8號宿舍等5棟歷史建築，可望在2021年完成出磺坑北寮歷史建築群活化再利用，搭配客委會補助後龍溪彼岸的客家文學花園，打造苗栗觀光新亮點。

開工典禮10日上午在台灣油礦陳列館舉行，由文資局副局長邱建發、立委賴香伶、縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦及台灣中油公司董事長歐嘉瑞、公館鄉長曾美露等人共同執金槌擊樑木，象徵啟動文資修復工作、祈求工程圓滿成功，另展出由書法名家鄭輝雄揮毫題字的出磺坑識別標誌。

文觀局長林彥甫表示，13項子計畫同步發表階段性成果，分別在舊醫務所靜態展出《走讀老地圖》出磺坑礦業文獻展；動態活動在醫務所旁小徑舉辦礦業歷史散步道巡禮；親子教育活動在16號宿舍開辦「石油知識小學堂」，以繪本說故事及遊戲迷宮問答，將艱澀的石油產業知識變得淺顯易懂，「黑色金奇之旅－石油繪本著色比賽」徵件宣布開跑。

(中時 )