輝瑞製藥（Pfizer）首席科學長米卡爾·多爾斯滕博士（Mikael Dolsten）週四表示，輝瑞已經確定了一種治療冠狀病毒的領先藥物。多爾斯滕告訴媒體，可能的抗病毒藥物「如果成功，將在疾病過程的早期，即患者入院時投藥」 。

多爾斯滕說，到目前為止，潛在的治療方法在臨床前工作中已經發揮出效用。多爾斯滕說，該藥物旨在「抵抗病毒的擴散」。

據多爾斯滕說，輝瑞最初計劃在今年年底之前對COVID-19藥物進行臨床試驗。他說，現在，它希望在第三季度開始這些試驗，這意味著「距今天僅幾個月。」

輝瑞還與德國公司BioNTech一起開發COVID-19疫苗。多爾斯滕說，兩家公司於上月宣佈建立合作夥伴關係，可望在四月底進入人體試驗。他說，如果疫苗成功並且獲得監管部門的批准，兩家公司現在期望能夠「在2020年底之前提供數百萬劑疫苗」。

多爾斯滕說：「這比18個月的最初預測要快得多，幾乎是一半的時間。」

輝瑞製藥股價週四收盤上漲2.3％，至35.39美元。此前，《華爾街日報》首次報導了潛在的有希望的COVID-19治療方案的消息。該股已較3月23日的低點上漲了25％以上。

(中時電子報)