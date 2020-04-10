新冠肺炎疫情打擊觀光經濟發展甚鉅，中央流行疫情指揮中心宣布夜市、傳統市場與商圈需提出總量管制計畫，台南市花園夜市與大東夜市經營者認執行困難，有業者大嘆人潮早已減半，再實施管制，不如大家說好一起關門。

台南市夜市經濟因疫情影響，3月損失一半以上人潮，業者咬牙苦撐，中央流行疫情指揮中心10日宣布，希望夜市提出總量管制計畫，包括單一出入口、取消試吃與攤位間保持安全距離，業者第一時間聽聞直呼不知如何配合，乾脆政府宣布停業時間多久，大家一起停業。

大東夜市負責人吳漢清認為，夜市本來就是群聚生意，對人潮管制實際上作法有困難，台南市的夜市都在單一區塊，還能配合，有的例如墾丁大街夜市，直接開在馬路上，如何管制人流？

吳漢清提到，夜市管委會做得到管制攤販，卻作不到管制客人，很多客人情緒、需要都不同，政府單方面的政策，要考慮業者執行上的難度。他認為，政府若認為安全有疑慮，可以直接宣布全台夜市暫停營業一段時間，大家共體時艱，一起關門。

花園夜市林姓負責人表示，花園夜市在出入口管制上維持4處，顧客進入前需戴口罩、量體溫與噴酒精洗手，針對政府實施總量管制，還要與台南市經發局討論，找出配合的方法。

(中時 )