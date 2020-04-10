彰化縣長王惠美今天下午前往視察，並要求縣府從員集路二段626巷到和平三路之間，總長1.3公里的道路需在月底修復完成。(吳建輝攝)

新雅路至員集路二段626巷，約2.2公里的自來水管線工程管線埋設路段，也要改善，屆時將會有3.5公里的全新路面。(吳建輝攝)

彰化社頭火車站前中山路，為往返社頭的重要道路，因路面車轍、龜裂及老化等情形嚴重，彰化縣長王惠美今天下午前往視察，並要求縣府從員集路二段626巷到和平三路之間，總長1.3公里的道路需在月底修復完成，另外新雅路至員集路二段626巷，約2.2公里的自來水管線工程管線埋設路段，也要改善，屆時將會有3.5公里的全新路面。

王惠美說，過去社頭中山路因管挖，造成路面下陷，龜裂嚴重，經民意代表反映後，編列約1140萬元的經費，改善1.3公里長的崎嶇路面，目前正全力施工中，希望讓鄉親未來能夠有一條，安全且舒適的道路，增加用路人的行車安全。

彰化縣政府工務處表示，社頭鄉中山路是南北向往來的重要交通樞紐，沿線的果菜市場、織襪產業園區都必須經過此路段，近年因重車滾壓與降雨坑洞等，讓瀝青路面有龜裂等嚴重破損的現象，經縣長指示，納入今年工務處年度道路養護計畫辦理改善。

另外彰化縣政府辦理年度縣鄉道養護計畫，邀集各管線單位來研商管線埋設，來降低管線挖掘次數，還能增加施工效率，另外針對道路孔蓋設施，亦全面檢討下地減量，來提昇整體道路路面平整度，建構一條安全又舒適平坦的道路環境。

(中時 )