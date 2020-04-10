據陸媒報導，由大陸康西諾公司與解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所合作研發的新冠疫苗（腺病毒載體，Ad5-nCoV）第1期臨床試驗已結束，著手啟動第2期試驗。預計第2期臨床試驗規模更大，並引入安慰劑對照組，志願者不必集中觀察，試驗時間6個月。

據《財經網》報導，參加新冠疫苗1期臨床試驗志願者透露，最後一批受試者已於4月9日結束隔離觀察，同時啟動疫2期臨床研究的500名志願者招募，本次研究由志願者自行完成安全性觀察，研究組派專人進行隨訪，指導其完成安全性觀察和記錄。

該研究計畫招募18周歲及以上年齡的健康成人、持有湖北健康碼「綠碼」、無疫苗接種過敏史、無新冠肺炎病史或感染史，每位志願者於接種當日、第14天、第28天和第6個月各完成一次研究訪視。志願者在參加研究過程中的付出（包括營養費、交通補助等）以及承擔的風險，研究人員將在每次採血訪視結束後給予每名志願者現金補償500元人民幣。

另據研發疫苗的康希諾公司公告稱，其重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）完成1期臨床試驗，新研發疫苗Ad5-nCoV採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

截至4月2日，在武漢進行的Ad5-nCoV新冠疫苗I期臨床試驗的108位受試者均已完成接種，其中18位志願者結束隔離。初步安全資料顯示，每一位解除隔離時都要拍攝CT，目前身體狀況均良好。公司計畫將於近期在大陸開展2期臨床試驗。

近期，鐘南山院士接受採訪時表示，「研製疫苗是很必要的，新冠病毒的傳染性比SARS強很多，傳染係數可以達到3.5，也就是說，1個傳3個半，而SARS頂多是1個傳2個，所以現在有些國家每天增加上萬名確診病例。防治疫情，從歷史的情況看，還是要靠疫苗。」

鍾南山說，典型的例子像天花與脊髓灰質炎，它們傳染性都很強，死亡率能達到20%~30%，而且後遺症很多。以前有很多人臉上有麻子，這是得天花留下的後遺症。現在根本看不見了，靠的就是疫苗。因此，研製新冠肺炎疫苗非常迫切，必須要抓緊推進。

(中時電子報)