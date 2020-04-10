宏佳騰（1599）自結3月營收2.05億元，月增15.13％、年增8.32％。公司表示，3月營收動能來自Ai-1 Comfort系列國民電動機車開始出貨，加上原本Ai-1 Sport銷售狀況同步亮眼所致。

根據統計，宏佳騰3月電車領牌數突破千輛，遙遙領先同業，與Gogoro是市場上唯二銷量突破千輛門檻的電動機車業者。

受惠於3月營收成長，宏佳騰累計首季合併營收5.32億元，年減幅度收斂至6.42％。

宏佳騰指出，上市短短兩個多月的Ai-1 Comfort系列，是宏佳騰看準機車市場分眾需求誕生的電動機車。該系列除了承襲宏佳騰智慧電車深受好評的高亮度LED頭燈、獨家貼心雙杯架等設計，更以貼心座高與12吋輕量化鋁合金輪框規格，有感提升騎乘操控性及舒適性，滿足想騎乘宏佳騰智慧電車的通勤族群，並結合專業貼心的後勤維修保養據點做為強力後援，在市場中極具競爭優勢；隨著各縣市政府陸續宣布補助辦法，也讓消費者購買的意願提升。

此外，宏佳騰日前也與Goshare共同宣布前進台南，設置Goshare共享機車。據悉，台南的Goshare將以宏佳騰的Ai-1系列為主，預計最快第二季正式營運。宏佳騰表示，希望藉由Goshare便利性與機動性，讓尚未體驗過電動機車的消費者，也有機會跨出第一步，更希望在消費者熟悉產品後，能進一步帶動南部的銷售業績。

根據工研院產科國際所研究顯示，今年台灣電動機車銷量預估可達17.6萬輛，若以目前約10％的市占率來看，宏佳騰光是在電動機車銷售上就可望達萬餘輛之譜。

(工商 )