美食-KY(2723)3月營收14.87億元、月增7.99%、年減24.98%，若以功能性貨幣計算為人民幣3.4億元、年減19.7%。美食-KY累計今年第一季營收47.92億元，年減17.68%。

展望第二季，美食-KY大陸市場復工門市自二月以來穩定增加，截至三月底，已經有約九成的門市恢復營運。隨著各地陸續復工以及民眾外出消費的增加，為了持續確保員工及消費者的健康，85度C門市也減少內用座位數、提高門市清潔消毒的頻次，並透過無接觸配送、或到店自提的方式，服務線上客群。同時，85度C也衝刺忠誠會員人數，並創造線上線下互補商機，推出門市掃碼送線上點餐優惠券的活動，多管齊下，力拼第二季營收成長力道。

由於美國各級政府自三月中旬開始，拉高防疫層級限制民眾外出。85度C暫時關閉部分門市、縮短其他門店的營業時間，並移除所有的內用座位，使美食-KY三月份美國營收較去年同期下滑。儘管美國各地新冠肺炎人數仍持續上升，但加州、華盛頓州等地的政策反應相對快速，近期已看到新增確診的速度放緩，疫情控制露出曙光。

美食-KY指出，隨著社群網站上對於外賣麵包的詢問度暴增，85度C亦快速應變，和美國前三大外送平台DoorDash合作，推出盒裝麵包外送的選項，讓消費者一次購足五個或十個85度C招牌暢銷麵包，每個麵包獨立包裝，在家也能安心享用門市每日現烤的新鮮麵包。在台灣，85度C決定加碼推出家庭套餐和兒童套餐，凡購買兒童節指定蛋糕，加購飲料，可享優惠，與全民一起安心防疫。

(工商 )