高雄已有188家企業投入體感科技產業，每年一度的「KOSMOS ROCKET體感奇點推進器-商機交流媒合會」，剛好碰到新冠肺炎（COVID-19）疫情，為了落實防疫，首次透過視訊線上與會，討論體感科技跨域應用振興紓困，並透過遠距且非接觸式的新行銷手法，力抗疫情，提供解決方案。

高雄經發局長伏和中10日表示，近2年來，高雄體感補助計畫累計總投入近6億元，補助的企業超過60家，同時，也帶動了體感產業產值，從2017年的7.6億元，成長到目前的38.3億元，3年成長約403.95％。

他說，高雄經發局希望透過KOSMOS一站式體感產業輔助平台，從前端的政策工具導入，搭配商務媒合會活動，讓體感創新技術，能夠貼近產業需求，加速體感科技的技術發展，進而使高雄成為發展體感產業的示範城市。

高雄經發局招商處陳杏怡指出，9日舉辦的「KOSMOS ROCKET體感奇點推進器-商機交流媒合會」，為了落實防疫，首次透過視訊舉行，企業與專家的討論，聚焦在「製造輔助」、「娛樂觀光」、「科技教育」及「健康醫療」等4大主題。

她說，包括旺捷智能感知、愛吠的狗、方陣聯合等，來自北中南多家體感技術團隊，以及南六企業、馬玉山食品等在地企業，透過遠距且非接觸式的新行銷手法，力抗疫情，提供跨界合作創新技術的可能性，以發展出產業創新跨域體感應用服務方案。

旺捷智能感知總經理林閔瑩指出，AI與AR (Double A)的技術混合使用，可運用於巡檢、維修、異物檢測等工廠常見的議題，例如，南六企業所提出的機器設備操作教育訓練，以及節能屋期望將體感科技與AI技術串連等問題，都非常適合運用Double A技術解決。

(工商 )