人行副行長：存款基準利率要長期保留 17:122020/04/10 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行副行長孫國峰10日表示，存款基準利率是大陸利率體系的壓艙石，對於維護存款市場的正常秩序，防止非理性競爭發揮重要作用，因此要長期保留。 第一黃金網報導，孫國峰表示，雖然自2015年10月以來人行沒有調整過存款基本利率，但這並不意味著銀行實際執行的存款利率不變化。 孫國峰指出，隨著利率市場化改革深入推進，貸款利率的市場化水準明顯提高，目前在市場利率整體下行的情況下，銀行貸款收益降低，為保持和資產收益相匹配，銀行也會適當降低負債成本，引導存款利率下行。 (工商 ) #存款基準利率 #孫國峰 #銀行 #存款 #保留 也許您會感興趣 推薦閱讀 存戶現金為王 八大行庫 首季存款年增近兆 04:102020/04/06 財經要聞 不因疫情疏離客戶 外銀各顯神通 04:102020/04/06 金融．稅務 疫情不止 星展總部今祭第三輪紓困 10:402020/04/06 財經 日盛投信：中國定向降準激發經濟 有利提振市場信心 15:482020/04/06 財經 力挺企業抗疫 央行2,000億元活水信保基金優惠保證 20:132020/04/06 財經 體質好「免驚」！銀行今年配息不受限 18:412020/04/07 財經 編‧輯‧室‧報‧告－行庫拚紓困 先斷後顧憂 04:102020/04/08 產業特刊 兩外銀 限時推美元活存優利 04:102020/04/09 投資理財 工商社論》疫情下的金融紓困與績效檢驗 04:092020/04/10 財經要聞 兆豐銀赴緬奏捷 准設仰光分行 04:092020/04/10 金融．稅務 財經熱門新聞 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 財經 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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