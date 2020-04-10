中國人民銀行副行長孫國峰10日表示，存款基準利率是大陸利率體系的壓艙石，對於維護存款市場的正常秩序，防止非理性競爭發揮重要作用，因此要長期保留。

第一黃金網報導，孫國峰表示，雖然自2015年10月以來人行沒有調整過存款基本利率，但這並不意味著銀行實際執行的存款利率不變化。

孫國峰指出，隨著利率市場化改革深入推進，貸款利率的市場化水準明顯提高，目前在市場利率整體下行的情況下，銀行貸款收益降低，為保持和資產收益相匹配，銀行也會適當降低負債成本，引導存款利率下行。

(工商 )