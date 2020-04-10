日盛投信上選基金經理人張亞瑋今（10）日表示，歐洲在3月中旬陸續實施封城措施，至目前觀察似乎略見成效。美國亦於3月中下旬陸續針對16州下達禁制令，然美國禁制令成效尚待觀察，目前透過大量篩檢並建議輕症者在家休養，但至3月底觀察成效仍有限，美國新增確診人數仍在上升中，疫情後續仍有不確定性風險。

張亞瑋表示，就基本面觀察，IMF下修全球GDP，市場也陸續預期5G手機、電視需求疲弱，但股市已先行激烈反應獲利下修。就流動性觀察，各國政府救市計畫持續推出，挹注各國股市走多氛圍，美聯儲全方位政策落地，債市流動性得到緩解，4月9日再宣布2.3兆美元貸款計劃，持續維護流動性及違約風險，油價亦在OPEC協商契機下具備轉機。台股短期在籌碼面及技術面具備反彈契機，然國際疫情不確性仍高，市場波動仍不低。

張亞瑋分析指出，4月上旬至中旬為是否開始進場佈局重要觀察時點，主要觀察：1.適逢3月中下旬歐洲實施封城或禁制令屆滿3週至1個月，觀察新增確診人數是否明顯趨勢向下。2.美國財報週及半導體龍頭法說是否利空出盡。3.企業屆時訂單能見度是否延續至5~6月之後。

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