邱勝翊（王子）在台視、八大《覆活》情緒大爆發，砸爛花盆洩恨，網友紛紛替無辜的花盆哀嚎，明(11日)晚播出的第三集，延續上集劇情，他對著吳岳擎咆哮怒吼，拍攝當下，邱勝翊摘掉隱形眼鏡，怕情緒干擾到眼神，「這個世界瞬間渾沌，不想要看得太清楚。」還好他近視度數不深，只有散光問題，對戲時不至於看錯位。

邱勝翊、吳岳擎在《覆活》中原本是高中死黨，後來兄弟反目，被問及現實生活是否有類似經歷？邱勝翊說：「其實也沒有真的有什麼事情反目成仇，硬要說，可能就是曾經一起打拚奮鬥的兄弟，因為合約問題分開，彼此變成對立、互相比較的狀態。」但現在彼此都長大了，不愉快的事情也都過去了，現在大家更加穩重，反而會坐下來笑談當時的幼稚，也會想起過去一起打拚的美好時光，感情變得更好了。

最新預告中，邱勝翊帥氣甩開外套包住任容萱，對她說：「害怕30秒後再勇敢面對。」讓她躲在衣服裡盡情哭泣、釋放軟弱的一面。任容萱說，因為畢克威角色的堅強是硬撐出來的，用30秒的時間，在軟弱裡釋放情緒，也幫助拉近兩人之間的關係，覺得對方很暖心。

邱勝翊帥氣甩開外套包住任容萱，讓她躲在衣服裡盡情哭泣。（圖／八大）

提及自己最軟弱的部份，任容萱直言會是家人跟寵物，希望他們都能平安健康開心。戲裡她遭遇車禍父母雙亡，產生對坐車及見到車禍發生的恐懼，戲外任容萱也曾經因浮潛意外，讓她至今不敢再單獨嘗試。

她說，那次在海島旅遊獨自一人浮潛的時候，因當天浪潮很大，不知不覺中被暗流帶到離岸邊很遠，聽到家人在岸上喊叫，才發現自己游不回去了，被浪推著在海上漂流，「人生跑馬燈已經跑過一遍，心跳感覺要從喉嚨跳出來了。」直到漂流到下一個岸邊才順利上岸。「後來就不敢自己去浮潛，一定要有教練牽著帶領才安心！」

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(中時電子報)