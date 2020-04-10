台南市新化高中大學繁星錄取學子10日至新化朝天宮參拜還願，還幫朝天宮大掃除。（台南市新化高中提供／劉秀芬攝）

台南市新化高中大學繁星錄取學子10日至新化朝天宮參拜還願，還幫朝天宮大掃除。（台南市新化高中提供／劉秀芬攝）

台南市新化高中大學繁星錄取學子10日至新化朝天宮參拜還願，還幫朝天宮大掃除。（台南市新化高中提供／劉秀芬攝）

台南市新化高中今年大學繁星推薦再創紀錄，有110位學生錄取，蟬聯全國第三並創下校史最佳記錄，10日上午校長許宏明率領學子前往新化朝天宮參拜還願，感謝媽祖與文昌帝君保庇，讓學生能夠如願以償錄取名校，學生也自己準備了餅乾、地瓜酥等神明愛吃的貢品。

每年學測或指考前，新化高中師生都會來到新化朝天宮參拜祈求考運順利，已成為該校特有傳統，10日上午新化高中高三學生不僅到朝天宮參拜還願，並主動擔任志工，打掃清潔朝天宮內外，這還是首次有民眾幫忙打掃清潔。

新化高中校長許宏明表示，新化高中今年連續第6年來朝天宮參拜還願，學子成績一年比一年更進步，今年大學繁星推薦入學共有110人錄取，錄取人數比去年增加15人，這也是學生自助、人助與天助的努力結果。

許宏明表示，新化高中教師組成學生選填志願輔導團，為學生進行「一對一」選填志願輔導，依學生學測成績及考量學生的興趣來評估申請入學能上之科系，然後在繁星推薦時讓學生挑戰選填比申請入學可能錄取的更高志願，因此近年來新化高中學生錄取名校機率比其他社區型高中相對提高。

許宏明說，透過科學的數據分析，以團隊輔導學生選填志願的方式，在全國可謂絕無僅有的，讓學生在選填志願過程得到最佳服務，才能使新化高中在升學表現下不斷的再創佳績。

(中時 )