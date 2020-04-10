中職領先世界開打獲得全球關注，不過包含多項重要資訊的中職官網卻不夠清楚，官網中英文版有落差，雖然中文版都會即時更新內容，但英文版卻多年沒更新，連中職會長吳志揚都說，「我也不滿意。」因此針對外國人想了解中職的重點資訊做改善，預計今天內完成。

今日中職捐贈物資記者會，媒體提問中職領先開打，但官網似乎沒有做適當更新，可能導致外國人想看中職卻不得其門而入，吳志揚坦言，「整體聯盟網站我也不滿意，中英文版資訊有落差，會先就比較急需的資訊，例如如何購買CPBL TV的方法，簡單明瞭、容易找到，並簡單介紹賽程。其他更新會有長遠計畫，畢竟今年因為疫情所以預算砍了很多，現在會再想辦法。」

吳志揚表示已經交代下去，考慮到外國人如果對中職有興趣，會先以他們需要的資訊更新，例如基本介紹、賽程以及訂閱CPBL TV等，先放在最明顯的地方，今天就會有針對重點的改善，趕在開幕戰之前做好準備。

(中時 )