新冠疫情衝擊旅遊業，臺北市雙層觀光巴士業者掏出自救方案，並且聯合飯店商圈店家，共同舉辦促銷國旅救觀光，露天巴士券50元起，店家優惠買一送一起，飯店更只要加購價599元，可從洛碁飯店忠孝館、中華館、山水閣、松山館任選其一。

洛碁飯店總經理深井洋平表示，加購價不足以應付員工成本，但仍力挺支持，希望以行動支援台灣帶動經濟活化。

西門商圈理事長劉家鑫、寧夏商圈總幹事陳彥同、永康商圈副理事長劉珈君也共同表示，透過結合大家共同行銷優惠方案來刺激消費，讓店家有一線生機，不再開店等客人，主動參與一同挺過疫情化被動為主動，盼民眾用新台幣支持。

因受疫情影響，原本都是外籍人士在搭乘的臺北市雙層觀光巴士，此次推出超狂優惠方案，希望吸引中南部民眾北上來台，不僅票價超低優惠，更搭配飯店業者推出加購價，且只要上車搭乘就再送商圈優惠折扣小冊，讓民眾從玩行程、住飯店、買名產，一路通通優惠到底，堪稱史上最優惠方案。中南部朋友若北上擔心搭乘大眾交通工具，另有9人座專車到府接送方案，台中以北及宜蘭地區沿途安排景點到台北兩日遊，兩天一夜8人含接送與住宿只要14,000一口價。

若民眾恰好是即日起-6／15壽星，直接推薦一組購買密技，壽星（生日前後三天）與朋友一人同行一日票券兩人只要200元，在台北景點深度旅遊一天，晚上再加購洛碁飯店住宿雙人房一晚加送2人早餐只要599元，雙人房一晚含早餐原價4500元。

此次參與飯店加購方案共有洛碁飯店四家分館：忠孝館、中華館、山水閣、松山館，民眾可以依照區域選擇加購，整組壽星方案含臺北市雙層觀光巴士日間票2張與雙人住宿總共只要799元，下殺到原價1.3折。

(中時 )