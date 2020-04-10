經濟部中小企業處長何晉滄今天在行政院紓困記者會中表示，為解決夜市攤商受疫情衝擊，將組成250人的財政顧問團，走入商圈夜市提供服務，經濟部長沈榮津也說，攤商不用擔心，「經濟部不是財政部」提供服務不會用來查稅。

為了協助紓困，經濟部推出商圈、市場夜市在地服務，將會到場諮詢診斷，協助準備資料、並受理受影響證明。其中包括北部95個商圈，夜市及市場160個，中部53個商圈，夜市市場共90個，南部48個商圈，夜市及市場123個。共196個商圈，373個夜市。

何晉滄表示，財務顧問的組成，除了聯服中心顧問一百多位，加上計帳師公會會計師公會及銀行退休財務專業人員，加起來團隊將近 250位。

外界好奇，若攤商求助是否會變成查稅依據，沈榮津還用台語說，應該不會，呷恐怖，這個國家成什麼國家，補助歸補助，還跟稅連在一起，「經濟部不是財政部」，放心真的不會。

(中時 )