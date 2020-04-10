智邦科技（2345）10日召開董事會通過高層人事案，原任智邦科技總經理李志強已於4月10日辦理退休、正式卸下總經理職務，而董事會也同步通過由現任智邦執行長Edgar Masri（馬思睿）出任智邦科技新任總經理。

智邦2019年營收、獲利雙雙創下歷史新高記錄，總經理李志強功不可沒，智邦10日表示，對於李志強過去20多年來的付出與貢獻，「除了感謝，還有更多誠摯的祝福」。智邦集團董事長郭飛龍還特別在董事會後感謝李志強多年來對智邦的貢獻，郭飛龍強調，曾經一起面對的挑戰、一起創造的成果，都是美好的共同回憶，也是對客戶、對同仁、對股東盡心盡責的表現。

智邦集團執行長、同時也是新任總經理馬思睿（Edgar Masri)也表示，在李志強擔任智邦科技總經理期間，為智邦整體發展樹立了重要的里程碑，讓智邦得以有更厚實的基礎，並得以掌握技術創新，帶來的機會，並逐步實現智邦集團的願景使命。

為延續既有的榮光，馬思睿強調，過去幾年，智邦科技在全球開放網路（Open Networking)領域已然跨出成功的第一步，展望未來，開放網路技術的創新變革影響力，將會從超大型資料中心，逐步擴散至電信營運商與企業網路領域，這對於智邦集團將會是新的機會，但也將面對更多新的競爭與挑戰，因此，智邦除了創新之外，還必須更有創意，持續保有技術領先與追求產品的品質，將是決勝的關鍵。

(工商 )