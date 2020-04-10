遠百（2903）受惠旗下遠百信義A13新開店業績挹注，1-3月營業額達103.87億元，較去年同期逆勢成長2.85%，遠百強調，首季單體遠東百貨營收成長，但若合併旗下轉投資營收仍有6.45%衰退，緊接著四月母親節檔期促銷，在線上線下同步進行帶動下，仍有望穩住業績。

遠百為母親節檔期用餐安心，啟動防疫用餐隔板全台上路，包含遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山、台中大遠百、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮在美食街小吃共餐區隔板陸續啟用。另遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義沒有美食街，餐廳也採取梅花座位設置，消費者可以安心用餐。

另外，環保署過去一年推動禁用一次性餐具，在隨著新冠疫情延燒，部分餐廳已宣布改回暫時使用免洗餐具，也獲得環保署同意。遠百迄今依舊堅持符合禁用一次性餐具環保政策，無論是餐廳或美食街加強硬體消毒，餐具也徹底清洗，提供消費者安全無虞的消費感受。

(工商 )