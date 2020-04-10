新冠肺炎對國內的觀光經濟帶來嚴重打擊，台北市雙層觀光巴士業者推優惠方案自救，聯合飯店商圈店家，共同舉辦促銷國旅救觀光，露天巴士券50元起，店家優惠買一送一起，飯店更只要加購價599元。

業者表示，因受疫情影響，原本都是外籍人士在搭乘的台北市雙層觀光巴士，此次推出超狂優惠方案，希望吸引中南部民眾北上來台，不僅票價超低優惠，更搭配飯店業者推出加購價，且只要上車搭乘就再送商圈優惠折扣小冊，讓民眾從玩行程、住飯店、買名產，一路通通優惠到底，堪稱史上最優惠方案。

若民眾恰好是即日起至6月15日的壽星，在生日前後三天與朋友一人同行，可享受一日搭車票券兩人只要200元，晚上再加購洛碁飯店住宿雙人房一晚加送兩人早餐只要599元（雙人房一晚含早餐原價4,500元），此次參與飯店加購方案共有洛碁飯店的四家分館：忠孝館、中華館、山水閣、松山館，等於原價1.3折的超狂優惠。

洛碁飯店總經理深井洋平也表示，加購價不足以應付員工成本，但仍力挺支持，希望以行動支援台灣帶動經濟活化。西門商圈理事長劉家鑫、寧夏商圈總幹事陳彥同、永康商圈副理事長劉珈君也共同表示疫情之下無完卵，透過結合大家共同行銷優惠方案來刺激消費，讓店家有一線生機，不再開店等客人，主動參與一同挺過疫情化被動為主動，盼民眾用新台幣支持。

(工商 )