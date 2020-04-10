松田建設、秀泰影城捐贈乾洗手液給醫護人員，嘉義市長黃敏惠感謝。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情持續肆虐，民間資源力挺防疫最前線的醫護人員，松田建設及秀泰影城10日捐贈9000瓶乾洗手液，其中8000瓶送給嘉義市4家指定的防疫隔離醫院，1000瓶分贈給里長、里幹事、戶政環保殯葬等一線人員，市長黃敏惠代表受贈並感謝企業愛的力量。

促成捐贈防疫物資的議員鄭光宏說，3月中旬爆發北部護理師染疫事件，松田建設及秀泰影城就想捐物資支持醫護人員，這段期間採購防疫用品終於到位，助醫護人員加強防護。

松田建設董事長陳明松說，醫護人員健康就是醫療能量的關鍵，100毫升隨身瓶乾洗手液是最實際、有用的防疫物品，但酒精、隨身瓶都缺貨，分頭行動後才採購到9000瓶乾洗手，要捐贈給嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、部立嘉義醫院與台中榮總嘉義分院及市府所屬機構第一線服務人員。

松田建設董事謝榮水說，防疫是大家的事，做好個人衛生就是愛嘉的表現，更要不分彼此，互相幫忙、體諒，一起度過疫情的考驗。

黃敏惠表示，越是艱辛的時刻，越能展現嘉義人的有情有義，新冠肺炎疫情已持續2個多月，醫護人員加倍辛勞，感謝松田建設、秀泰影城及鄭議員的熱情與愛，讓嘉義市的醫療量能滿滿，持續守護嘉園。

(中時 )