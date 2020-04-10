台塑四寶針對第二季營運提出最新看法，在新冠肺炎疫情延燒下，第二季恐陷入旺季不旺，台塑、台化直接釋出營收恐再相較第一季衰退的訊號，南亞仍預估將與第一季相當或微幅成長，台塑化方面則認為，疫情衝擊下，第二季整體油品市場依舊低迷，價差續弱，整體來說，台塑四寶在這波疫情下，今年上半年恐沒有樂觀條件，在最新公布的第一季財報中，台塑四寶合計第一季稅後虧損達135.36億元。

台塑(1301)表示，受疫情持續蔓延影響，大部分國家鎖國或封城，4~5月需求持續萎縮，因此台塑修正先前看法，認為第二季營業額將比第一季微幅衰退，但仍需視疫情後續發展而定，台塑進一步說，儘管大陸疫情逐漸獲得控制，各地企業陸續復工，除了持續進行基礎建設外，更提出加快5G網路等「新基建」，且提出促進消費救經濟措施以擴大內需、減緩疫情對經濟的衝擊，有利石化產品需求增長，但第二季進入亞洲輕油裂解廠密集歲修期(亞洲有19家輕裂廠歲修)，合計年產能1343萬噸，且因疫情失控導致需求降低，影響客戶訂單減少，因此，第二季恐旺季不旺，台塑原先預估第二季開工率92%，但有鑑於疫情，將其調降為84%，與第一季持平。

南亞(1303)認為，新冠肺炎擴散全球，各國實施擴大封鎖措施，經貿活動驟停，重創消費需求，將使得銷售量減少、影響營收，加上受國際油價下跌影響，引發各項主要工業原料價格創下近幾年新低，化工產品價差不利於營收，雖然大陸電子產業積極復工，加上遠端通訊等需求增加，但因疫情急速由大陸擴散至亞洲各國，並轉移至歐、美等地區，使得原先台灣獲得大陸市場轉單的挹注，因各國封城而消失，電子材料營收微幅減少，預估南亞4月營收恐相較3月衰退。展望第二季，原預期大陸企業復工後，需求能大幅反彈，但目前新冠肺炎延燒至全球，各國擴大封鎖，東京奧運等各項大型經貿活動取消或延後，使得不確定性因素升高，復原需時間將拉長，且全球原油需求大降，加上大陸石化產能大幅擴張，不利市場行情，影響化工、聚酯等產品營收，預計南亞第二季合併營收與第一季相當或微幅成長。

台化(1326)表示，目前歐美的疾情仍然在高峰或者是未達高峰，主要經濟大國尚處於防疫比提振經濟重要，凍結終端消費影響極大，雖說3月下游廠商尚有終端客戶訂單，因此市場尚正常，惟自3月底開始消費性的產品延交、毀單持續擴大，加上東京奧運延後一年，連品牌廠商也加入，這個趨勢向上蔓延，石化下游產品如塑膠、纖維以及中游的乙丙烯、PX、SM、PTA、苯酚都難逃萎縮，這個情勢估計4、5月份會發酵，所以第二季營運不容樂觀，因此，預估台化4月營收將再下滑，其中售量可能再小幅下滑，售價則持續低迷，至於第二季，因4、5月不樂觀，所以營收將比第一季降低。

台塑化(6505)認為，第二季成品油受疫情影響，價差持續疲弱，柴油因庫存難以去化，將影響價差，且因各國限制民眾外出至4月底，持續衝擊國際航空需求，預計4~5月全球航燃需求衰退擴大至250萬桶/日，目前各國航空公司均已規劃停飛至6月，預估航燃需求在第二季偏弱的趨勢下，使價差保持弱勢；至於汽油，在各國發布封城命令下，市場預估第二季亞洲汽油需求減少100萬桶/日，此外，美國在各州管制的情況下，汽油需求亦大幅減少，價差將持續弱，台塑化煉油廠4月因年度定檢，維持每日35萬桶運轉，輕裂廠預計提升至95%運轉，5月、6月視疫情控制及需求情況，彈性調整產能利用率。至於輕裂廠方面，近期石化原料價格受疫情影響，下游需求疲弱，價格持續創新低，但因原料-輕油價格跌幅較石化產品深，因此，輕裂廠獲利仍可維持。

(時報資訊)