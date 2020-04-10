智冠(5478)3月營收7.47億元，年成長達47.13％，創下採淨額法以來最高單月營收，還原總額法營收更達22.2億元，一舉突破歷年紀錄。第1季單季合併營收19.14億元，年增28％。主要來子公司遊戲新幹線兩款新遊戲完整貢獻與集團經銷合作的遊戲廠商產品熱賣所致。

智冠指出，遊戲新幹線兩款新作於2月中旬上市持續挹注，3月完整貢獻，營收再創8年來新高，與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國戰手遊《三國群英傳M》成功獲得老玩家支持，累計註冊玩家突破150萬人，遊戲也在3月底推出更新活動，後續還有針對手遊全新開發的玩法，為玩家帶來更多遊戲趣味。而代理仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》3月開放家園互動「仙府系統」以及全新副本，玩家參與踴躍，下周還將與單機版《古劍奇譚三》合作舉辦聯動活動，發揮古劍IP雙重優勢，吸引廣大粉絲加入。

網龍(3083)今年重量級MMORPG手遊《黃易群俠傳M》也進行遊戲優化，除了以全新3D美術重製呈現，並同步開發手機及電腦多平台版本，不需額外加裝模擬器即可直接暢玩，讓玩家無論在家或出外都能夠輕鬆體驗。

金融科技事業群方面，藍新集團循序布局完整金流服務版圖，除持續衝刺線上代收付業務規模，旗下《ezAIO簡單收》近期也陸續於中小型連鎖、街邊實體商店布建應用，且導入《ezPay簡單付》電子錢包，大力拓展線下支付應用場景，為用戶帶來更多行動支付消費通路。

(時報資訊)