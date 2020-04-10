受惠於全球產能調度及中國大陸復工效益，光寶科(2301)3月全球合併營收回升到126億元，月增45%，但年減14%，由於NB及雲端需求強勁，且應用於IoT及消毒相關LED元件出貨穩定，光寶科預估，第2季業績可望優於第1季。

大陸地區全面復工，客戶重啟拉貨，讓光寶科3月合併營收回升到126億元，月增45%，累計今年1到3月合併營收為325.85億元，年減20.9%。

就各部門來看，資訊產品部門營收佔光寶科3月合併營收達66%；其中雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、筆記型電腦電源產品及伺服器機殼出貨需求穩定，且鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升，資訊產品部門3月營收月增55%。

在光電部門及儲存裝置部門方面，光電部門佔3月營收18%；受惠於運用於民生醫療、消毒及空氣淨化之UVC LED以及物聯網(IoT)相關產品需求成長，LED元件3月營收年增逾10%，帶動光電部門營收月增近30%；儲存裝置部門佔3月營收12%，月增亦達50%。

光寶科表示，由於NB及雲端需求強勁，且應用於IoT及消毒相關LED元件出貨穩定，光寶科預估，第2季業績可望優於第1季。

新冠肺炎疫情全球蔓延，光寶科技因固態儲存事業部門轉讓售予Kioxia Holdings Corporation案因相關整合籌備工作未能如期完成，經買賣雙方善意協商後，決議將交割基準日由原定109年4月1日往後順延，待交割日確定後，將另行公告。

光寶科強調，交割日延後對於固態儲存事業的營運無不利影響。

(時報資訊)