兆豐金(2886)3月單月稅後虧損15.6億元，EPS為-0.11元，單月虧損創歷年第四高。兆豐金表示，虧損的主要原因是銀行的金融商品評價損失，單月股債合計評價損失約25億元，此外，由於配合政策放款增加，銀行端也增加了放款的提存。

兆豐金旗下兆豐銀3月單月稅後虧損17.93億元，金融商品評價損失成了最大的破口，股債合計損失達25億餘元，其中股票損失占三分之二，債券損失占三分之一。

據了解，兆豐金的四次單月大虧損的歷史紀錄，分別為2008年的9月，當年受雷曼兄弟事件衝擊，單月虧損約70餘元；第二為105年8月因紐約分行疑似洗錢遭開罰，單月虧損30餘億元；第三是2008年元月的結構債事件，單月虧損約20餘億元；排名第四就是2020年3月的新冠疫情事件。

兆豐金累計第1季稅前盈餘23.89億元，稅後盈餘19.29億元，每股稅後盈餘0.14元。109年3月31日每股淨值23.88元。

(時報資訊)