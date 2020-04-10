功率半導體封測廠捷敏-KY（6525）今（10）日召開法說會，公司表示，在復工進展順利下，2020年3月營收已顯著回升，希望第二季能延續強勁成長動能。預期5G應用、快速充電器及高電壓產品將是成長主力，興建中的合肥3號廠預計明年完工，因應未來需求擴產。

捷敏總經理湯彥鏘表示，去年因中美貿易糾紛、車市景氣轉弱，汽車銷量年減3％、手機銷量年減2.3％，影響第二季營運復甦動能。不過，受惠PC需求恢復成長、白色家電年增3.4％，使下半年營運成長力道優於去年同期，產品組合優化則帶動全年毛利率提升。

捷敏2020年3月自結合併營收創3.45億元新高，月增達1.39倍、年增13.13％，惟因新冠肺炎疫情致使上海廠、合肥廠復工進度緩慢，累計首季合併營收7.18億元，季減19.04％、年減9.61％，創近3年低點。

捷敏目前封測年產能50億顆。展望後市，發言人宋天增表示，雖然中美貿易糾紛尚未停歇，新冠肺炎疫情對市場消費力的影響仍無法預測，公司仍持續按步推動營運計畫。其中，專注高電壓產品的合肥廠已動工興建3號新廠，預計明年完工後將採計畫性擴充發展。

宋天增指出，捷敏持續鎖定5G工業用及車用產品市場發展，聚焦高附加價值及新半導體材料相關產品開發，預期5G應用、快速充電器、高電壓產品為今年主要成長動能。車用產品認證首季受疫情略有遲緩，但有信心在疫情明朗後順利完成。

對於第二季及全年營運展望，宋天增表示，3月在廠區復工進展順利下，帶動當月營收動能顯著躍升，目前希望第二季能延續強勁成長表現，帶動毛利率恢復應有水準。全年營運則需觀察未來疫情發展，將持續與客戶密切關注市場狀態。

(時報資訊)