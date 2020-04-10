麗清(3346)3月合併營收為1.25億元，年減60.93％，累計第1季合併營收6.59億元，年減33.05％。主要疫情衝擊影響工作天數較少，也對整體車市造成影響，第1季營運直接造成負面的干擾，但麗清隨著各品牌車廠與主要客戶陸續復工復產後，部分遞延訂單已逐步陸續出貨，營運可望於第1季落底。

麗清目前上海廠與東莞廠兩個生產基地產能稼動率在因應主要客戶的需求下已拉升至9成，而占營收比重不到1％的武漢廠也已復工陸續恢復正常運作，隨著主要客戶持續以加班或調班增加產能因應品牌車廠的需求，第2季疫情干擾可望縮減。

品牌車廠多款新車款將於4月陸續問市，為行車安全配備升級與整體外觀設計訴求科技感等視覺效果，車燈皆應用LED結合汽車電子相關技術達到智慧化，以麗清目前在手訂單來看，LED車頭燈、車尾燈的訂單數有明顯較去年同期陸續增加，可逐步反映在業績上。

(時報資訊)