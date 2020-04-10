新冠肺炎疫情未減，擔憂群聚風險，民間單位、廟宇取消餐會、遶境等活動，新人婚宴也多半延期，由於每場餐會紅包或贊助禮品少不了，春節至今取消的宴會場合，讓荷包不再消瘦，成了民代在疫情期間的「小確幸」。

有議員服務處主任就說，以往紅白包場合加上社區發展協會、志工大隊等聚餐，一個月至少要跑30場以上，如今剩下10場不到，且幾乎都是無法取消或延期的告別式，參加時也發現為了防疫流程簡略許多，大多採自由捻香取代過往的公祭，避免人潮群聚。

今年春節以來，不論公家或是民間單位，都因憂心人群聚集，紛紛取消餐會活動，連廟宇也因為疫情停辦廟會活動，有議員發現因為活動取消，省下不少「跑攤費」。

桃園市市議員謝美英則說，跑攤是民代體察民意、感受基層聲音最直接的方式，因為疫情影響少了這樣的場合，連親朋好友聚會也避免舉辦，雖然減少與民眾直接接觸的機會，目前仍持續深耕選民服務案件或是各局處相關會勘，這類型服務不因疫情停下腳步，為選民服務的心不會打折。

(中時 )