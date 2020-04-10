《馗降：粽邪2》由李康生和許安植主演。（華影國際提供）

金馬影帝李康生在國片《馗降：粽邪2》中飾演鍾馗，有大量吃重的唸咒語戲，日前到金馬音效大師杜篤之的聲色盒子錄音室配音，力求完美的他，3段咒語配音超過100次，一大早就進錄音室開始錄，直到晚上6點才大功告成，杜篤之也豎起大拇指讚許，李康生則直呼：「快失聲了！」

為演出鍾馗降魔氣勢，咒語要大聲喊出，李康生說：「配音的時候，光是喝水就喝了超過1500c.c.，拍這部片很辛苦，要配很多不同的聲音，中邪的、驚恐的、鬼叫的，甚至不是人類的怪聲音都要配。」片中一場鍾馗對著大海，聲如洪鐘喊出咒語驅送煞氣，更是需要魄力，該片監製鄒介中表示，配音當天李康生一度喊到沒聲音，但是李求好心切要求到位，仍然自己要求一遍又一遍，「我趕快請製片買喉糖給他，吃了喉糖稍作休息再繼續配音，他真的是位敬業的好演員。」

鄒介中表示，鍾馗的咒語繁長，還要以台語發音，他舉例其中有「終南山進士，鍾馗是也，汝等邪眾，千冤萬怨隨水去，一化大海不回來」這種一連串超過30個字的咒語，並且需搭配手勢，才能展現出鍾馗的氣勢，「配音的時候，李康生為了進入狀況，一邊大喊咒語，還要一邊比起手勢跳鍾馗，實在太辛苦了，跟專業法師的氣勢一樣。」

《粽邪》中的鍾馗由專業法師擔綱，《馗降：粽邪2》則找來李康生擔綱，李康生認為既然接下角色，就要表現到位，跳鍾馗、唸咒語都不假手他人自己來，談到如何背誦繁複的咒語，他說早早就做準備，參加威尼斯影展的時候，帶上劇組給他的專業法師影片，一有空檔就勤加練習揣摩。鄒介中透露，「跳鍾馗」是一件極危險的事，「如果不小心被好兄弟識破，跳鍾馗的人後果不堪設想」，但是李康生仍敬業堅持親自上陣，劇組也請來專業法師隨片協助，順利完成任務。該片預計今年暑假上映。

(中時 )