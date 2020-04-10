屏縣環保局稽查人員積極查緝廢水排放，終於找到偷排的球具工廠。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

地下工廠林立的屏東市前進里，日前有民眾驚見鄰近頭前港溪流域出現「牛奶溪」的偷排景象，屏東縣環保局利用透地雷達，搭配管道定位儀及管內監測攝影系統等科技設備，終於逮到一家球具工廠，將依水汙染防治法予以告發處分，最高可處2000萬元罰金。

稽查人員透露，此處六塊厝排水已遭民眾多次陳情，但因汙染是不定時排放，且發現之處已是各支排匯流處，上游支排亦多為密閉下水道，增加汙染源查處的難度。

為查緝汙染源，稽查員數度深入下水道箱涵探查，經查核多日後，終於發現排放廢水的暗管，隨即將水源採樣送驗，不過因為暗管地下化，第一時間還是無法直接查獲汙染源。

後來決定出動透地雷達等科技設備，終於鎖定建國工業區內一家工廠，並調派怪手進行管線開挖作業；但屏縣府環保局長顏幸苑指出，雖確定違規排放管線來源後，也進入工廠查核，不過廠內當時僅從事金屬噴砂處理作業，並無產生廢水，一度讓查核作業陷入困境。

之後大夥仍不死心，隨即統整所有查核資訊，包括訪查附近民眾，分析附近工廠型態，抽絲剝繭釐清各項資訊後，再度入廠查核，終讓業者坦承違規犯行，業者表示，廠區曾進行高爾夫球具的金屬表面處理作業，產生廢水後直接利用暗管排放。環保局也將依法將進行裁處。

(中時 )