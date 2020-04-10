隆達（3698）耕耘已久的Mini LED已成功商品化，I-Mini Blue背光產品應用於高階筆電及電競螢幕，高對比效果帶給使用者全新視覺享受並成功協助客戶獲得2020 CES創新大獎，這台全球首款的Mini LED筆電即將問世。

隆達在Mini／Micro LED領域佔有領先地位，I-Mini Blue背光模組可達到1000 cd／m2的高亮度，與240區的區域控制技術實現高對比。隆達其他背光產品技術重點還包括HDR高對比、WCG廣色域、應用於超薄窄邊框面板之背光、以及車用面板背光等技術。此外，隆達的「I-Mini RGB 顯示模組」以及「Micro LED」技術，適用於車用儀表板、航海螢幕、抬頭顯示器、戶外公車站牌等。

成立之今，隆達除了不斷優化背光與照明應用市場外，也積極加強車用照明、感測、Mini／Micro LED、UV等新技術領域佈局，更從藍光跨足紅光技術，提供客戶「光」的解決方案。

(工商 )