美國股市回穩反彈，帶動台股一周指數越墊越高，主要是肺火確診疫情趨緩，加上新藥物擴產好消息帶動，台股投資信心回籠，走勢持續反彈向上，針對疫情發展下的宅經濟帶動相關產業，有利分批逢低持續佈局。

富蘭克林華美投信認為，台股跟隨美國股市在3月修正後，大盤走勢漸漸回穩，目前可觀察三個面向，即確診人數是否穩定漸下降、新藥研發成功後恢復經濟商業活動、歐美財政支出與寬鬆貨幣政策生效發揮對經濟支撐力道，將持續主導後續市場方向與變化。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，短線投資氣氛偏向樂觀，但不排除因國際新冠疫情變化影響經濟數據發布後，股市可能又見一波修正。若就目前資金面而言，市場賣壓去除、加上國際油價回穩，對股市表現出現有利支撐，展望未來則應再觀察6月新冠疫情若漸見消失，則下半年股市回歸基本面機會較大。

郭修伸分析，全球這波突然修正，除疫情影響外，國際資金面快速抽離，也因與國際油價大跌有關連，目前觀察國際油價是否可以止跌回穩繼續向上。否則因過低的國際油價，會造成如中東主權基金於各國抽離資金，可能讓股價波動幅度再度增加。

富蘭克林華美投信強調，目前台灣疫情控制狀況較佳，加上市場消息偏正面，吉利德公司宣布將新藥「瑞德西韋」積極擴產，預估到10月產量至50萬，年底可達100萬，對治療病患有幫助，故建議從這次疫情尋找受惠商機，相關宅經濟的投資標的，應可逢低分批進場。

針對對這類的受惠股，郭修伸指出，現階段受制於居家上班、異地辦公的需求帶動投資方向，如伺服器、主機／筆記型電腦、網路購物、宅配物流、遊戲軟體、影音傳輸（串流音樂／影片）、虛擬實境（AR／VR）等具商機，適度分批逢低承接。非電看好核心消費、自動化設備與醫療器材等，可分批布局，並掌握疫情相關表現機會。

(工商 )