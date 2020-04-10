大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346）自結3月合併營收1.25億元、年減60.93％，累計第一季合併營收6.59億元、年減33.05％。公司解釋，營收衰退係受疫情衝擊、工作天數較少，也對整體車市造成影響。但麗清強調，隨著各品牌車廠與主要客戶陸續復工復產後，部分遞延訂單已逐步開始出貨，營運可望於第一季落底。

麗清表示，新冠肺炎病毒疫情的延燒下，首季造成大陸整體經濟放緩，衝擊新車銷售處於低迷的狀態，雖因此短期影響公司首季整體營運的表現，但目前在手訂單不僅未接獲取消通知，甚至因汽車產業仍朝向節能減碳、電動化發展趨勢的明確帶動下，主要客戶仍加緊與麗清共同研發設計更多高階LED車燈產品，讓麗清保持良好的訂單能見度。

根據大陸中國乘用車市場資訊聯席會的統計數據顯示，3月乘用車零售銷量衰退幅度有逐周縮減，新車銷售市場緩步復甦，且觀察大陸已有部分省市陸續推出購車補助、車輛置換補貼、放鬆限購指標等政策措施，預計將在4月落實生效，將有機會拉動汽車消費，刺激車市回溫。

展望第二季，麗清指出，目前上海廠與東莞廠的產能稼動率已拉升至九成，而占營收比重不到1％的武漢廠也已復工，隨著主要客戶持續以加班或調班增加產能因應品牌車廠的需求，同時也針對麗清旗下LED車燈模組產品的拉貨力道逐步增溫，有信心今年營運首季落底後，從第二季開始回升。

(工商 )