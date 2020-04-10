台9線南迴改、蘇花改分別在去年底與今年初通車，但許多駕駛抱怨60公里的速限太低，交通部公路總局在2路段試辦提速10公里，發現假日對改善交通效果有限，但平日會有顯著成長，將持續推動提高速限評估作業，預計今年端午節前完成各路段提速檢討。

公路總局指出，蘇花改及南迴改自通車後，速限為60公里／小時，由於常接獲民眾建議應提高速限，因此選在清明連假，於蘇花改南澳至和平、南迴改安朔至草埔2條路段，試辦提高速限至70公里／小時。

根據觀察，清明連假大量遊客前往花東遊玩，蘇花改南澳至和平段在車多時段（每小時流量大於700輛）隧道前段受隧道效應影響，提速效果有限，但因速限提升，車流延滯情形有縮短且試辦路段中後段的行車速度有明顯提升。例如假期首日，南下全日平均行駛車速在60公里／小時以上車輛約占28％，相較未試辦提速前僅16％是有部分成效；而非車多時段（每小時流量小於700輛）旅行時間縮短與速率提升成效較為明顯，如連假第3日北上路段，全日平均行駛車速在60公里／小時以上車輛約占60％，相較未試辦提速前僅26％更是大幅成長。

南迴改安朔至草埔段成效更為明顯，以今年春節與清明連假相比，清明連假往屏東平均速率為69公里／小時、北上往台東平均速率為68公里／小時，春節連假往屏東平均速率50公里／小時增加38％、往台東平均速率52公里／小時則增加31％。經觀察連假期間平均行駛車速多在60公里／小時以上，其中高於65公里／小時的車輛約佔80％以上。

公路總局表示，鑑於蘇花改及南迴改開放小型車及大客車通行約3個月，車流尚屬穩定，且於清明連續假期試辦提高速限成效良好，故將持續推動辦理提高速限評估作業，預計可於今年端午節連續假期前完成各路段提速檢討作業。

(中時 )